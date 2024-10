Lanazione.it - Cavriglia, online il Bando unico per l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – ÈilperdeladdeldiDa oggi e fino alle ore 13 del giorno 8 novembre p.v. sarà possibile, per i soggetti in possesso dei requisiti, presentare domanda per il riconoscimento di unaddeldi2024. Tale possibilità è riconosciuta a chi rientri in almeno una delle seguenti categorie: Nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano compiuto, alla data del, il 65° anno di età; Presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 c.3); Nucleo familiare composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni.