Brambilla (UniMi): “Nuovo corso laurea testimonia nostra capacità innovativa” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il corso di laurea triennale di ‘Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura’ porta in Statale il primo esempio a livello nazionale di corso di laurea che, all’interno di una facoltà di Medicina, mira a creare figure professionali che sappiano interagire con i medici nei contesti clinico assistenziali per accompagnare i pazienti Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ilditriennale di ‘Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura’ porta in Statale il primo esempio a livello nazionale didiche, all’interno di una facoltà di Medicina, mira a creare figure professionali che sappiano interagire con i medici nei contesti clinico assistenziali per accompagnare i pazienti

Vago (UniMi) : “Corso laurea riconosce importanza psicologo in prevenzione e cura” - Già prima della pandemia abbiamo infatti compreso che la figura dello psicologo stava diventando sempre più importante nel contesto della salute, sia nella fase della prevenzione che […]. (Adnkronos) – "Quello presentato oggi è il risultato di un percorso iniziato qualche anno fa in ambito ... (Periodicodaily.com)

Vago (UniMi) : "Corso laurea riconosce importanza psicologo in prevenzione e cura" - . E' quanto afferma Gianluca Vago, direttore del Dipartimento di Oncologia e Onco-ematologia dell'università degli Studi di Milano, in occasione della presentazione del nuovo corso di laurea triennale in Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura della Facoltà di Medicina e Chirurgia di ... (Liberoquotidiano.it)

Vago (UniMi) : "Corso laurea riconosce importanza psicologo in prevenzione e cura" - "Si tratta di un percorso che è stato apprezzato, come dimostrano i numeri di adesione che sono veramente importanti - sottolinea Vago- e che si completa poi con la laurea magistrale e con la scuola di specializzazione. . Già prima della pandemia abbiamo infatti compreso che la figura dello ... (Liberoquotidiano.it)