Benevento Bike il 26 ottobre torna la passeggiata cicloturistica

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 26alle ore 15.00 rinel capoluogo sannita la “”,ideata ed organizzata dall’Università Giustino Fortunato di, in collaborazione con l’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici SSML Internazionale e la RWE Italia. Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno è stato disegnato un interessante percorso cittadino da vivere con tutta la famiglia, in sella alle biciclette, con l’obiettivo di ammirare e conoscere meglio le bellezze monumentali della Città die favorire la mobilità sostenibile. La partenza e l’arrivo in piazza Cardinal Pacca, in occasione delle attività dei RinnovaMente Days promossi da RWE Italia. La manifestazione aperta a tutti è adatta ad ogni fascia di età.