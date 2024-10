Sport.quotidiano.net - BASKET SERIE B INTERREGIONALE. Sorpassi, emozioni e rimonte. Ma gli ultimi giri di lancette sono fatali all’Abc

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Spezia Club 84 Abc Castelfiorentino 79 SPEZIACLUB: Carpani 8, Pettinaroli 7, Monaco n.e., Ramirez 20, Gogishvili 9, Merlo 14, Giazzon n.e., Leporati n.e., Morciano 12, Fazio, Tedeschi 10, Dias 4. All. Diacci. ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 18, Rosi, Lazzeri 5, Ticciati n.e., Corbinelli 19, Viviani, Carzoli n.e., Mihajlovic 4, Nnabuife 17, Cantini, Gutierrez 16. All. Manetti. Arbitri: Cirinei di Pisa e Rossetti di Rosignano Marittimo. Parziali: 24-18; 43-39; 63-62. LA SPEZIA –minuti ancora, che così come contro Cecina in casa anche al Pala Sprint cede negliduedidi una sfida equilibrata. I liguri scappano subito (14-5 al 5’), ma 5 punti di fila di Ciano scuotono l’attacco castellano che si riporta a meno cinque (15-10 al 6’) prima di chiudere il primo quarto sul 24-18.