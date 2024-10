Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: UNA SUPER COPPIA A COSTO ZERO COME BALLERINI PER UNA NOTTE

(Di martedì 8 ottobre 2024)con lesi prepara alla terza puntata, sabato sera su Rai1. Tutti i vip sono ancora in gara e scenderà in pista unaamatissima. Milly Carlucci ha invitato Benedetta Parodi e Fabio Caressa nella pista da ballo più famosa d’Italia. Un’ospitata di prestigio e molto pop che si concretizzerà a. La, la cui ospitata è stata anticipata da Milly, nell’occasione presenterà infatti al grande pubblico Rai “Calcio e pepe”, il loro nuovo libro edito da Sperling & Kupfer. Siamo cresciuti, siamo diventati genitori, abbiamo trovato la nostra via nel lavoro, abbiamo lottato e pianto ma anche riso tantissimo. Abbiamo fatto molta strada seguendo ognuno il proprio percorso, indipendenti ma sempre accanto, pronti a sostenerci, sempre e comunque.