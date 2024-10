“Ballando con le Stelle”, è già tempo di polemiche. Sonia Bruganelli contro Selvaggia Lucarelli: “Mi ha ridicolizzata gratuitamente” (Di martedì 8 ottobre 2024) Sonia Bruganelli, dopo essersi lasciata definitivamente con Paolo Bonolis, sta provando a rilanciarsi come ballerina al programma “Ballando con le Stelle”. Se la prima puntata è scorsa via in maniera piuttosto liscia, la stessa cosa non si può dire per la seconda puntata, quando la Bruganelli è entrata in rotta di collisione con Selvaggia Lucarelli, Mariotto e anche Alberto Matano. Sonia Bruganelli: “Avevo una costola rotta” La Bruganelli recentemente è stata ospite da “La Vita in Diretta”, dove ha spiegato che la sua reazione piuttosto veemente nei confronti di Matano, e degli altri membri della giuria, è stata causata dal fatto di aver scoperto durante l’esibizione di avere una costola rotta. “Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire” – ha aggiunto la Bruganelli, che ha poi chiesto scusa a Zazzaroni: “Intendeva dirmi qualcosa di carino. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024), dopo essersi lasciata definitivamente con Paolo Bonolis, sta provando a rilanciarsi come ballerina al programma “con le”. Se la prima puntata è scorsa via in maniera piuttosto liscia, la stessa cosa non si può dire per la seconda puntata, quando laè entrata in rotta di collisione con, Mariotto e anche Alberto Matano.: “Avevo una costola rotta” Larecentemente è stata ospite da “La Vita in Diretta”, dove ha spiegato che la sua reazione piuttosto veemente nei confronti di Matano, e degli altri membri della giuria, è stata causata dal fatto di aver scoperto durante l’esibizione di avere una costola rotta. “Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire” – ha aggiunto la, che ha poi chiesto scusa a Zazzaroni: “Intendeva dirmi qualcosa di carino.

