Alla scoperta dei tesori di Codogno: le targhe sui monumenti ideate dai ragazzi delle medie e della scuola diocesana Andreoli (Di martedì 8 ottobre 2024) Codogno (Lodi), 8 ottobre 2024 – I ragazzi promuovono la città. E lo fanno attraverso la ricerca e lo studio della storia di Codogno, che ora hanno dato i loro frutti: il progetto si è trasformato in un vero e proprio vademecum in cui sono finite le nozioni principali su monumenti e zone simbolo della città. Gli studenti delle medie dell’istituto comprensivo e della scuola diocesana Andreoli, insieme alle insegnanti, hanno realizzato l’iniziativa che ha portato Alla produzione di un testo per ogni singolo luogo individuato come importante sotto vari livelli. In totale sono 11 i siti che gli alunni hanno studiato tramite una ricerca in classe: parco Zinghetto, Istituto missionarie del Sacro Cuore e museo cabriniano, chiesa di Santa Francesca Cabrini, Raccolta d’arte Lamberti, stadio Molinari, Villa Biancardi, piazza XX Settembre, Palazzo Soave e le chiese di Trinità, Frati e Caravaggio. Ilgiorno.it - Alla scoperta dei tesori di Codogno: le targhe sui monumenti ideate dai ragazzi delle medie e della scuola diocesana Andreoli Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(Lodi), 8 ottobre 2024 – Ipromuovono la città. E lo fanno attraverso la ricerca e lo studiostoria di, che ora hanno dato i loro frutti: il progetto si è trasformato in un vero e proprio vademecum in cui sono finite le nozioni principali sue zone simbolocittà. Gli studentidell’istituto comprensivo e, insieme alle insegnanti, hanno realizzato l’iniziativa che ha portatoproduzione di un testo per ogni singolo luogo individuato come importante sotto vari livelli. In totale sono 11 i siti che gli alunni hanno studiato tramite una ricerca in classe: parco Zinghetto, Istituto missionarie del Sacro Cuore e museo cabriniano, chiesa di Santa Francesca Cabrini, Raccolta d’arte Lamberti, stadio Molinari, Villa Biancardi, piazza XX Settembre, Palazzo Soave e le chiese di Trinità, Frati e Caravaggio.

