Alessandro Cattelan condurrà Sanremo Giovani e Dopofestival

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Alessandro Cattelan a condurre i cinque appuntamenti di "Sanremo Giovani", in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre. Quest'anno il viaggio verso Sanremo 2025 per le nuove proposte sarà un vero e proprio talent che inizierà in tv a novembre con "Sanremo Giovani", per conoscere e selezionare i talenti emergenti che sognano di arrivare ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston.Alessandro Cattelan accompagnerà i Giovani artisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni, fino alla finale di "Sanremo Giovani – Sarà Sanremo" del 18 dicembre, su Rai 1.

