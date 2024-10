Addio a Sammy Basso, la data dei funerali “verrà comunicata nei prossimi giorni”: ecco perché (Di martedì 8 ottobre 2024) Il campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, potrebbe essere il luogo scelto per l’ultimo saluto a Sammy Basso, il giovane ricercatore e attivista affetto da progeria scomparso sabato 5 ottobre all’età di 28 anni. La decisione, presa in accordo con le forze dell’ordine e il Comune, è dettata dalla volontà di permettere a quante più persone possibile di partecipare ai funerali, evitando problemi di ordine pubblico e viabilità. Ancora da definire la data, che “verrà comunicata nei prossimi giorni”, ma è probabile che la cerimonia si tenga venerdì 11 ottobre. Sammy Basso, nato a Schio nel 1995 e cresciuto a Tezze, è diventato un simbolo di forza e speranza grazie alla sua instancabile lotta contro la progeria, una rara malattia genetica che causa invecchiamento precoce. Ilfattoquotidiano.it - Addio a Sammy Basso, la data dei funerali “verrà comunicata nei prossimi giorni”: ecco perché Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, potrebbe essere il luogo scelto per l’ultimo saluto a, il giovane ricercatore e attivista affetto da progeria scomparso sabato 5 ottobre all’età di 28 anni. La decisione, presa in accordo con le forze dell’ordine e il Comune, è dettata dalla volontà di permettere a quante più persone possibile di partecipare ai, evitando problemi di ordine pubblico e viabilità. Ancora da definire la, che “nei”, ma è probabile che la cerimonia si tenga venerdì 11 ottobre., nato a Schio nel 1995 e cresciuto a Tezze, è diventato un simbolo di forza e speranza grazie alla sua instancabile lotta contro la progeria, una rara malattia genetica che causa invecchiamento precoce.

