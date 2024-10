Zapata, stagione finita: il Torino su Caputo, Choupo-Moting e Balotelli (Di lunedì 7 ottobre 2024) La stagione di Duvan Zapata è durata solamente 724 minuti, l’equivalente di circa 8 partite da 90 minuti: rottura del legamento crociato anteriore e di due menischi, la stagione del capitano granata è praticamente finito e tra le piste che il club torinese potrebbe percorrere spunta anche quella, suggestiva, di Mario Balotelli che da settimane ripete di allenarsi in attesa di una chiamata dall’Italia. Nella serata di San Siro in cui il Torino sfidava l’Inter nella settima giornata di Serie A l’attaccante è stato costretto a dire addio a quest’annata uscendo dal campo dopo un problema alla gamba. E dire che Zapata, nel corso della partita, aveva creato diversi grattacapi alla retroguardia nerazzurra; suo il gol del momentaneo 2-1 e altrettanto sue alcune giocate pericolose. Sport.quotidiano.net - Zapata, stagione finita: il Torino su Caputo, Choupo-Moting e Balotelli Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladi Duvanè durata solamente 724 minuti, l’equivalente di circa 8 partite da 90 minuti: rottura del legamento crociato anteriore e di due menischi, ladel capitano granata è praticamente finito e tra le piste che il club torinese potrebbe percorrere spunta anche quella, suggestiva, di Marioche da settimane ripete di allenarsi in attesa di una chiamata dall’Italia. Nella serata di San Siro in cui ilsfidava l’Inter nella settima giornata di Serie A l’attaccante è stato costretto a dire addio a quest’annata uscendo dal campo dopo un problema alla gamba. E dire che, nel corso della partita, aveva creato diversi grattacapi alla retroguardia nerazzurra; suo il gol del momentaneo 2-1 e altrettanto sue alcune giocate pericolose.

Torino - per Zapata stagione finita : lesione di crociato e menisco - Gli esami clinici di Duvan Zapata hanno confermato le sensazioni emerse già sabato sera al momento del suo infortunio nel match contro l’Inter. (askanews) – Pessime notizie in casa Torino. Ieri il giocatore aveva scritto un post su Instagram per ringraziare tutti dell’affetto ricevuto. Il capitano ... (Ildenaro.it)

Stagione finita per Zapata. Da Rodri a Carvajal - la lista degli infortunati illustri di questo inizio di stagione - Da Bremer a Rodri, fino a Carvajal: dal precampionato ad oggi, sono già 7 i “big” che saranno costretti a guardare la stagione dal divano. Da quell’anno senza pause, ne seguono tre di stop continui: 9 infortuni e 75 partite saltate. Tra i tanti, hanno fatto rumore gli infortuni di Alessandro ... (Ilfattoquotidiano.it)

Torino - stagione finita per Zapata - . Immediato il sostegno da parte di tifosi e supporters relativi al mondo granata e non solo. Si preannuncia quindi uno stop forzato decisamente lungo. QUANDO TORNA ZAPATA – L’infortunio rimediato da Zapata ha tempi di recupero estremamente lunghi, per l’attaccante colombiano la stagione 2024/25 ... (Terzotemponapoli.com)