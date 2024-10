Veronica Gentili assente a Le Iene, commovente annuncio in diretta: “Addio” (Di lunedì 7 ottobre 2024) È morto il padre di Veronica Gentili, il triste annuncio in diretta – Grave lutto a “Le Iene”: durante la puntata andata in onda domenica 6 ottobre 2024 su Italia 1, Max Angioni ha annunciato in diretta la tragica notizia che ha colpito il noto programma televisivo. L’assenza di Veronica Gentili in studio ha subito allarmato il pubblico, e il motivo è stato svelato dallo stesso Angioni: è morto il padre di Veronica Gentili, Giuseppe Gentili. Un gravissimo lutto ha colpito la famosa giornalista e conduttrice, vediamo chi era suo padre. L’annuncio in diretta La conduttrice non era riuscita a partecipare neanche alla prima puntata della stagione, andata in onda la scorsa settimana, a causa dell’improvviso problema di salute del padre. “Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene”, ha detto Angioni aprendo la serata. Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È morto il padre di, il tristein– Grave lutto a “Le”: durante la puntata andata in onda domenica 6 ottobre 2024 su Italia 1, Max Angioni ha annunciato inla tragica notizia che ha colpito il noto programma televisivo. L’assenza diin studio ha subito allarmato il pubblico, e il motivo è stato svelato dallo stesso Angioni: è morto il padre di, Giuseppe. Un gravissimo lutto ha colpito la famosa giornalista e conduttrice, vediamo chi era suo padre. L’inLa conduttrice non era riuscita a partecipare neanche alla prima puntata della stagione, andata in onda la scorsa settimana, a causa dell’improvviso problema di salute del padre. “Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le”, ha detto Angioni aprendo la serata.

