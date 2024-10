Un anno dal 7 ottobre | dalle stragi di Hamas agli ostaggi mai più tornati in un mondo che non è più lo stesso

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A undal tragico attacco del 72023, Israele continua a fare i conti con le conseguenze della strage dei miliziani di. L’attacco, che ha causato oltre 1.200 vittime e il rapimento di 251 persone, ha segnato profondamente il paese. Mentre l’operazione militare israeliana per liberare gliprosegue, la situazione rimane tesa, e le famiglie delle persone ancora prigioniere accusano il governo di averli dimenticati. Attualmente, 37sono morti, 117 sono stati liberati, mentre 97 risultano ancora dispersi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è al centro di una crescente critica interna. Nonostante la risposta militare immediata e feroce di Israele, volta a colpirenella Striscia di Gaza e a liberare gli, molti ritengono che il governo non abbia fatto abbastanza per garantire il ritorno in sicurezza di tutte le persone sequestrate.