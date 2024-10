Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-10-2024 ore 13:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e non voleva questa guerra nella iniziata ma che ogni paese o essere umano Israele ha il diritto di difendersi nessun paese civile al mondo potrebbe accettare o tollerare tutto questo questa non è solo la guerra una guerra tra barbari e moralità per coloro che non condividono nessuno dei nostri valori o il rispetto per la vita umana e coloro che sta notificano la vita e cercano dialogo e coesistenza l’ho detto designato di Israele in Italia gionata a prendendo la parola la cerimonia di commemorazione del 7 ottobre alla Sinagoga diNon possiamo permetterci di perdere questa guerra ed è per questo che vinceremo semalo qualcosa di molto più importante della colazione altrui la nostra stessa esistenza aggiunto pellet il Premio Nobel per la medicina nelè stato vinto da Victor ...