Ucraina, attacco con droni in Crimea occupata: deposito di petrolio in fiamme (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in un deposito di petrolio a Feodosia, città della Crimea occupata dalla Russia, presumibilmente in seguito a un attacco di droni. I residenti hanno riferito di aver sentito diverse potenti esplosioni intorno alle 4,30 ora locale, poco prima che iniziasse l'incendio. Il canale Crimean L'articolo Ucraina, attacco con droni in Crimea occupata: deposito di petrolio in fiamme proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in undia Feodosia, città delladalla Russia, presumibilmente in seguito a undi. I residenti hanno riferito di aver sentito diverse potenti esplosioni intorno alle 4,30 ora locale, poco prima che iniziasse l'incendio. Il canalen L'articoloconindiinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Ucraina, attacco con droni in Crimea occupata: deposito di petrolio in fiamme - Il canale Crimean Wind Telegram ha anche riferito che gli aeroporti di Belbek e Saky sono stati attaccati durante la notte Un incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in un deposito di petrolio a Feodosia, città della Crimea occupata dalla Russia, presumibilmente in seguito a un attacco di ... (Leggi la notizia)

Attacco di droni in Crimea: a fuoco il più grande deposito di petrolio della regione - Potenti esplosioni sono state avvertite intorno alle 4,30, ora locale, nella zona del Marine Oil Terminal. Mosca ha rivendicato di aver abbattuto 12 droni in Crimea, dei 21 droni ucraini intercettati sul territorio controllato dai russi. twitter. com/xkxpWPYwUj — KyivPost (@KyivPost) October ... (Leggi la notizia)

Ucraina: deposito di petrolio in fiamme in Crimea dopo attacco con droni di Kiev - I residenti hanno riferito di aver sentito diverse potenti esplosioni intorno alle 4,30 ora locale, poco prima che iniziasse l'incendio. Il canale Telegram Astra ha poi chiarito che la struttura in fiamme era il Marine Oil Terminal, precedentemente già colpito dai droni a marzo. Mosca, 7 ott. ... (Leggi la notizia)