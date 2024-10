Ubisoft ha commentato il report sull’acquisizione da parte di Tencent (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ubisoft ha riconosciuto il recente report di acquisizione, ammettendo di voler “riesaminare regolarmente le opzioni” presenti sul tavolo. Ricordiamo che la scorsa settimana Bloomberg ha pubblicato nuovo report dove ha rivelato che la famiglia Guiellmot stava valutando un’acquisizione da Tencent. Questa notizia è emersa con forza in rete dopo che le azioni della società sono scese al valore minimo da 11 anni a questa parte, in seguito alle vendite deludenti di Star Wars Outlaws ed al recente rinvio di Assassin’s Creed Shadows al 2025. Insider Gaming ha riportato la seguente una dichiarazione condivisa da un rappresentante di Ubisoft: “Ubisoft ha notato le recenti speculazioni della stampa in merito a potenziali interessi attorno alla società. Riesamina regolarmente tutte le sue opzioni strategiche nell’interesse dei suoi azionisti e informerà il mercato se e quando lo riterrà opportuno. Game-experience.it - Ubisoft ha commentato il report sull’acquisizione da parte di Tencent Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ha riconosciuto il recentedi acquisizione, ammettendo di voler “riesaminare regolarmente le opzioni” presenti sul tavolo. Ricordiamo che la scorsa settimana Bloomberg ha pubblicato nuovodove ha rivelato che la famiglia Guiellmot stava valutando un’acquisizione da. Questa notizia è emersa con forza in rete dopo che le azioni della società sono scese al valore minimo da 11 anni a questa, in seguito alle vendite deludenti di Star Wars Outlaws ed al recente rinvio di Assassin’s Creed Shadows al 2025. Insider Gaming ha riportato la seguente una dichiarazione condivisa da un rappresentante di: “ha notato le recenti speculazioni della stampa in merito a potenziali interessi attorno alla società. Riesamina regolarmente tutte le sue opzioni strategiche nell’interesse dei suoi azionisti e informerà il mercato se e quando lo riterrà opportuno.

