Strage Erba, giudici: “Mancata novità prova per la revisione” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La richiesta di revisione per la Strage di Erba presentata da Olindo Romano e Rosa Bassi è “inammissibile sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità“. Lo scrivono i giudici della Seconda sezione penale della Corte d’Appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini, nelle motivazioni con le quali è stata respinta la richiesta di revisione del processo a carico dei due coniugi all’ergastolo per la Strage di Erba del 2006. Una diversa valutazione tecnico scientifica di “elementi fattuali già noti” può costituire “prova nuova solo se fondata su nuove acquisizioni scientifiche tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili”. Lapresse.it - Strage Erba, giudici: “Mancata novità prova per la revisione” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La richiesta diper ladipresentata da Olindo Romano e Rosa Bassi è “inammissibile sotto il duplice profilo della mancanza die della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità“. Lo scrivono idella Seconda sezione penale della Corte d’Appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini, nelle motivazioni con le quali è stata respinta la richiesta didel processo a carico dei due coniugi all’ergastolo per ladidel 2006. Una diversa valutazione tecnico scientifica di “elementi fattuali già noti” può costituire “nuova solo se fondata su nuove acquisizioni scientifiche tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili”.

Strage Erba : giudici - 'pg Tarfusser non legittimato a chiedere revisione' - Lo sostengono i giudici della corte d'Appello di Brescia nelle motivazioni con cui parlano di "violazione delle regole" e respingono così la 'riapertura' del caso per cui sono stati condannati all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. . (Adnkronos) - La richiesta di revisione per la strage di Erba ... (Liberoquotidiano.it)

Strage di Erba : ecco perché i giudici non hanno riaperto il caso - Secondo quanto riportano le motivazioni della sentenza non ci sarebbero stati «né complotti, né prove nuove» e per questo è stata negata la revisione del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi. (Vanityfair.it)

Strage Erba - “Olindo e Rosa soli colpevoli” : le motivazioni del no alla revisione del processo - I giudici della corte d'Appello di Brescia che hanno giudicato "inammissibile" la richiesta segnalano una "mancanza di novità" e un "difetto di legittimazione del proponente" La richiesta di revisione sulla strage di Erba che vede condannati all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi "è ... (Sbircialanotizia.it)