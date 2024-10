Sinner se la ride: si spengono le luci (Di lunedì 7 ottobre 2024) Jannik Sinner, la dichiarazione ha rapidamente fatto il giro dei social: niente da fare, meglio mettersi l’anima in pace. L’hanno infiocchettata nel migliore dei modi. Hanno perfino inserito quanti più dettagli possibile, affinché sembrasse realistica e perché il pubblico se la bevesse. Fatta eccezione per qualche tifoso un po’ più romantico degli altri, però, nessuno se l’è bevuta. Perché pareva assai strano, in effetti, che un tipo meticoloso e discreto come Jannik Sinner potesse aver deciso di bruciare le tappe in questa maniera clamorosa. Jannik Sinner fa chiarezza sulle voci degli ultimi giorni (AnsaFoto) – Ilveggente.itEd ecco che infatti, come ampiamente prevedibile, il tennista altoatesino si è visto costretto, suo malgrado, a smontare e smentire l’indiscrezione che tanto scalpore aveva destato lo scorso sabato. Ilveggente.it - Sinner se la ride: si spengono le luci Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Jannik, la dichiarazione ha rapidamente fatto il giro dei social: niente da fare, meglio mettersi l’anima in pace. L’hanno infiocchettata nel migliore dei modi. Hanno perfino inserito quanti più dettagli possibile, affinché sembrasse realistica e perché il pubblico se la bevesse. Fatta eccezione per qualche tifoso un po’ più romantico degli altri, però, nessuno se l’è bevuta. Perché pareva assai strano, in effetti, che un tipo meticoloso e discreto come Jannikpotesse aver deciso di bruciare le tappe in questa maniera clamorosa. Jannikfa chiarezza sulle voci degli ultimi giorni (AnsaFoto) – Ilveggente.itEd ecco che infatti, come ampiamente prevedibile, il tennista altoatesino si è visto costretto, suo malgrado, a smontare e smentire l’indiscrezione che tanto scalpore aveva destato lo scorso sabato.

