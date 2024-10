Scuole chiuse domani 8 ottobre in Liguria: l’elenco Comune per Comune (Di lunedì 7 ottobre 2024) Genova, 7 ottobre 2024 – L’ondata di maltempo attesa domani, martedì 8 ottobre, in diverse regioni, tra cui la Liguria, ha fatto salire il livello di l’allerta, che dalle 22 di stanotte, diventa arancione su tutta la regione, mentre dalle ore 12 di domani passa a rossa per rischio idrogeologico sul Levante. Per questo molti Comuni hanno deciso la chiusura delle Scuole nella giornata di domani. Ecco quali: Scuole chiuse in provincia di Genova • Arenzano • Busalla: chiuse tutte le Scuole di ogni ordine e grado • Campo Ligure • Campomorone • Casarza Ligure • Casella • Castiglione Chiavarese • Ceranesi • Chiavari: chiuse tutte le Scuole di ogni ordine e grado. Quotidiano.net - Scuole chiuse domani 8 ottobre in Liguria: l’elenco Comune per Comune Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Genova, 72024 – L’ondata di maltempo attesa, martedì 8, in diverse regioni, tra cui la, ha fatto salire il livello di l’allerta, che dalle 22 di stanotte, diventa arancione su tutta la regione, mentre dalle ore 12 dipassa a rossa per rischio idrogeologico sul Levante. Per questo molti Comuni hanno deciso la chiusura dellenella giornata di. Ecco quali:in provincia di Genova • Arenzano • Busalla:tutte ledi ogni ordine e grado • Campo Ligure • Campomorone • Casarza Ligure • Casella • Castiglione Chiavarese • Ceranesi • Chiavari:tutte ledi ogni ordine e grado.

