Donnapop.it - Sammy Basso come è morto? Data dei funerali ancora in dubbio «Chiediamo riservatezza »

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La scomparsa di, giovane biologo noto per la sua battaglia contro la progeria, ha lasciato un vuoto profondo sia nel mondo scientifico che in quello dello spettacolo., diventato il simbolo della lotta contro questa rara malattia genetica, si è spento tragicamente durante un matrimonio, lasciando in lacrime familiari e amici. La notizia della sua morte ha immediatamente scosso il Paese, con tantissime persone che hanno voluto esprimere il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia.era una figura di grande ispirazione, non solo per il suo impegno nella ricerca scientifica, ma anche per la sua forza d’animo e la sua capacità di affrontare le difficoltà con coraggio.