Salto con gli sci, è vera gloria per l’Italia? I risultati estivi possono replicarsi anche in inverno? (Di lunedì 7 ottobre 2024) Missione compiuta per l’Italia del Salto con gli sci. Sabato 5 ottobre, a Klingenthal, Lara Malsiner ha difeso con successo la leadership nella classifica generale del Summer Grand Prix, il massimo circuito estivo della disciplina. È stato sufficiente un 15° posto. D’altronde le avversarie che avrebbero potuto scavalcare l’azzurra, ovvero Ema Klinec e Sara Takanashi, non sono state in grado di ottenere un piazzamento tale da impensierirla dal punto di vista aritmetico. Niente da fare, viceversa, per Alex Insam, a sua volta in corsa per imporsi nella graduatoria assoluta. Nel suo caso, però, si sapeva come la rimonta sul polacco Pawel Wasek fosse estremamente difficile. In ogni caso, il ventiseienne altoatesino ha concluso al quarto posto finale. Oasport.it - Salto con gli sci, è vera gloria per l’Italia? I risultati estivi possono replicarsi anche in inverno? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Missione compiuta perdelcon gli sci. Sabato 5 ottobre, a Klingenthal, Lara Malsiner ha difeso con successo la leadership nella classifica generale del Summer Grand Prix, il massimo circuito estivo della disciplina. È stato sufficiente un 15° posto. D’altronde le avversarie che avrebbero potuto scavalcare l’azzurra, ovvero Ema Klinec e Sara Takanashi, non sono state in grado di ottenere un piazzamento tale da impensierirla dal punto di vista aritmetico. Niente da fare, viceversa, per Alex Insam, a sua volta in corsa per imporsi nella graduatoria assoluta. Nel suo caso, però, si sapeva come la rimonta sul polacco Pawel Wasek fosse estremamente difficile. In ogni caso, il ventiseienne altoatesino ha concluso al quarto posto finale.

