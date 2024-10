Roma insolita, la chiesa col tetto verde e pinnacoli dorati è una gemma nascosta nella Città Eterna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avete mai sentito parlare di una chiesa con il tetto verde e pinnacoli dorati? Sita a Roma, è considerata un gioiello della Capitale con la sua architettura ortodossa russa, realizzata per uno scopo ben preciso ed oggi uno degli edifici più gettonati dai turisti appassionati. Il suo nome è chiesa di Santa Caterina Martire e racchiude una storia e una tradizione uniche. Dove si trova la chiesa con il tetto verde a Roma La chiesa di Santa Caterina Martire si trova all’interno del parco di Villa Abamelek, residenza dell’Ambasciatore della Federazione Russa di Roma. Non è uno di quegli edifici turistici, le visite, infatti, sono di nicchia ma la sua storia è interessante. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avete mai sentito parlare di unacon il? Sita a, è considerata un gioiello della Capitale con la sua architettura ortodossa russa, realizzata per uno scopo ben preciso ed oggi uno degli edifici più gettonati dai turisti appassionati. Il suo nome èdi Santa Caterina Martire e racchiude una storia e una tradizione uniche. Dove si trova lacon ilLadi Santa Caterina Martire si trova all’interno del parco di Villa Abamelek, residenza dell’Ambasciatore della Federazione Russa di. Non è uno di quegli edifici turistici, le visite, infatti, sono di nicchia ma la sua storia è interessante.

