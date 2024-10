Ristopro, un super riscatto. Sbancato il palas di Ruvo (Di lunedì 7 ottobre 2024) 65 Ristopro 83 : Moreno 4, Jackson 9, Markovic, Gatto, Borra 12, Musso 13, Isotta 10, Lorenzetti 4, Giorgi 3, Conte 10, Chiarullo, Berardi. All. Rajola Ristopro FABRIANO: Pierotti 26, Centanni 3, Gnecchi 10, Raucci 9, Molinaro 13, Scanduzzi, Dri 7, Carta 13, Da Rin, Pisano 2, Ottoni, Romagnoli. All. Niccolai. Arbitri: Marzio di Lecce e Lillo di Brindisi Parziali: 12-20, 15-25, 31-12, 17-26 (65-83) Note: Tiri liberi: Ruvo 11/22; Fabriano 13/18. Tiri da 2: 15/27; 14/29. Tiri da 3 8/24, 14/29. Rimbalzi: 33 (off.6, Borra 9), 45 (16, Molinaro 8). Assist 12 (Musso e Moreno 4); 16 (Pierotti 10). Dopo due sconfitte immeritate Fabriano conquista la prima vittoria (65-83) e lo fa sbancando il palas di Ruvo di Puglia. Una vittoria che non fa una piega con un +18 che ha sorpreso e schiantano la squadra di casa che esce un po’ ridimensionata dopo le due vittorie iniziali. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 6583 : Moreno 4, Jackson 9, Markovic, Gatto, Borra 12, Musso 13, Isotta 10, Lorenzetti 4, Giorgi 3, Conte 10, Chiarullo, Berardi. All. RajolaFABRIANO: Pierotti 26, Centanni 3, Gnecchi 10, Raucci 9, Molinaro 13, Scanduzzi, Dri 7, Carta 13, Da Rin, Pisano 2, Ottoni, Romagnoli. All. Niccolai. Arbitri: Marzio di Lecce e Lillo di Brindisi Parziali: 12-20, 15-25, 31-12, 17-26 (65-83) Note: Tiri liberi:11/22; Fabriano 13/18. Tiri da 2: 15/27; 14/29. Tiri da 3 8/24, 14/29. Rimbalzi: 33 (off.6, Borra 9), 45 (16, Molinaro 8). Assist 12 (Musso e Moreno 4); 16 (Pierotti 10). Dopo due sconfitte immeritate Fabriano conquista la prima vittoria (65-83) e lo fa sbancando ildidi Puglia. Una vittoria che non fa una piega con un +18 che ha sorpreso e schiantano la squadra di casa che esce un po’ ridimensionata dopo le due vittorie iniziali.

