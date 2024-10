"Questa non è rivoluzione", la stoccata in tv di Crepet: con chi ce l'ha (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paolo Crepet è ospite del Focus di Tagadà, il programma condotto da Tiziana Panella su La7 lunedì 7 ottobre. Il discorso parte dal titolo del suo libro "Mordere il cielo. Dove sono finite le nostre emozioni", che per lo psichiatra è un modo per invitare tutti a non concentrarsi sul basso, sulla terra, ma rivolgersi all'alto. "Si deve guardare su e smettere di essere chinati, smettere di essere odiatori e cominciare a essere sognatori, rivoluzionari", spiega Crepet. Ma cosa vuol dire rivoluzione? "Non vuol dire spaccare il mondo e tanto meno buttare la pappa al pomodoro su Van Gogh almeno questo è il mio punto di vista. Si rispetta l'arte sempre, quindi e non è una rivoluzione non rispettare l'arte", afferma con evidente riferimento agli eco-attivisti che imbrattano monumenti e opere d'arte. Iltempo.it - "Questa non è rivoluzione", la stoccata in tv di Crepet: con chi ce l'ha Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paoloè ospite del Focus di Tagadà, il programma condotto da Tiziana Panella su La7 lunedì 7 ottobre. Il discorso parte dal titolo del suo libro "Mordere il cielo. Dove sono finite le nostre emozioni", che per lo psichiatra è un modo per invitare tutti a non concentrarsi sul basso, sulla terra, ma rivolgersi all'alto. "Si deve guardare su e smettere di essere chinati, smettere di essere odiatori e cominciare a essere sognatori, rivoluzionari", spiega. Ma cosa vuol dire? "Non vuol dire spaccare il mondo e tanto meno buttare la pappa al pomodoro su Van Gogh almeno questo è il mio punto di vista. Si rispetta l'arte sempre, quindi e non è unanon rispettare l'arte", afferma con evidente riferimento agli eco-attivisti che imbrattano monumenti e opere d'arte.

