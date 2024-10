Quando escono anticipi e posticipi delle prossime giornate di Serie A? Ecco la data e il programma (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Serie A è entrata nel vivo. Dopo la sosta per le Nazionali di ottobre si giocheranno ben cinque turni, compreso un infrasettimanale, nel giro di ventuno giorni: giornate che potranno delineare sempre più la situazione in classifica che, attualmente, vede il Napoli capolista con due punti di vantaggio sui campioni in carica dell’Inter. La Lega di Serie A ha già diramato il programma completo con anticipi e posticipi delle prime tredici giornate di campionato, ma nelle prossime ore si conoscerà anche la programmazione integrale di altre sei giornate, ovvero le ultime del girone d’andata: dalla 14esima alla 19esima. La data in cui tutti i tifosi conosceranno le date e gli orari esatti delle partite delle proprie squadre del cuore è mercoledì 9 ottobre, presumibilmente nel tardo pomeriggio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LaA è entrata nel vivo. Dopo la sosta per le Nazionali di ottobre si giocheranno ben cinque turni, compreso un infrasettimanale, nel giro di ventuno giorni:che potranno delineare sempre più la situazione in classifica che, attualmente, vede il Napoli capolista con due punti di vantaggio sui campioni in carica dell’Inter. La Lega diA ha già diramato ilcompleto conprime tredicidi campionato, ma nelleore si conoscerà anche lazione integrale di altre sei, ovvero le ultime del girone d’an: dalla 14esima alla 19esima. Lain cui tutti i tifosi conosceranno le date e gli orari esattipartiteproprie squadre del cuore è mercoledì 9 ottobre, presumibilmente nel tardo pomeriggio.

