Psicoteraupeta fermato ex della figlia

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 16.10 Svolta per la mortepsicoterapeuta 72enne, trovata morta con una ferita alla testa in un campo vicino all' abitazione a FoianoChiana (Arezzo).l'ex fidanzato delleun pakistano 37enne che viveva in una dependancecasa in attesa di trovare una sistemazione.Ha già confessato La donna non era rientrata a cena e il marito,coetaneo canadese, interprete di professione, ha avvisato lache si trova in Spagna.Scattate le ricerche poi il ritrovamento del corpo vicino a un casolare che la coppia possiede.