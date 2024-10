Prime pagine 7 ottobre: Juve, manca un vice Vlahovic. Milan a fondo. Inter: Conte, arriviamo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il posticipo Fiorentina-Milan ha chiuso la settima giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli di Conte ancora primo in classifica. Ora c' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il posticipo Fiorentina-ha chiuso la settima giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli diancora primo in classifica. Ora c' (Calciomercato.com)

Fiorentina-Milan, Gabbia: “Brucia, fa male, non siamo contenti” - Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine Fiorentina-Milan, 7^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. (Pianetamilan.it)

Boban rivela la verità sul suo addio al Milan e spiega perché lo contesta in tv - Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan, ha toccato vari temi interessanti nell'intervista di ieri a 'Radio Deejay'. (Pianetamilan.it)

Zvonimir Boban: contesto il Milan perché lo amo. Che rapporto con Maldini e sul caso ultras… - Commenteremo poi le sentenze L'articolo Zvonimir Boban: contesto il Milan perché lo amo. it) Zvonimir Boban: contesto il Milan perché lo amo. Io e Paolo siamo amici e credo e spero che lo saremo per tutta la vita. Vediamo poi quale sarà il giudizio finale, non posso a priori accusare la gente. ... (Dailymilan.it)

Skriniar pronto a dire sì: ritorno in Serie A e Inter tradita - Il difensore slovacco, fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique al PSG, potrebbe tornare in Italia: il suo mentore spinge per averlo ...(interlive.it)

conte vola: così bene solo nel primo anno all'Inter (ma non arrivò lo scudetto) - Il tecnico salentino e intento a spazzare via le pressioni e a mantenere calmo un ambiente che ha voglia di sognare ...(sportmediaset.mediaset.it)

Inzaghi a caccia di un conte "riposato" - In attesa di Juventus e milan, procede la sfida di Inzaghi al Napoli che non è una sorpresa: Aurelio De Laurentiis ha investito come mai prima aveva fatto, ha assunto uno dei migliori allenatori, Cont ...(ilgiornale.it)