Pisa, 37enne ucciso a colpi di pistola (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Pisa, nella frazione di Oratoio. Si tratterebbe di un 37enne di origini albanesi. L’uomo, secondo alcune testimonianze, è stato trovato morto nel suo mezzo, un furgone appena parcheggiato vicino la sua abitazione, ieri sera attorno alle 21. Alcuni testimoni avrebbero udito alcuni spari. Sul posto hanno effettuato i rilievi la squadra mobile e la polizia scientifica. L’uomo sarebbe stato colpito con un colpo di pistola alla testa. Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un uomo è statodi arma da fuoco a, nella frazione di Oratoio. Si tratterebbe di undi origini albanesi. L’uomo, secondo alcune testimonianze, è stato trovato morto nel suo mezzo, un furgone appena parcheggiato vicino la sua abitazione, ieri sera attorno alle 21. Alcuni testimoni avrebbero udito alcuni spari. Sul posto hanno effettuato i rilievi la squadra mobile e la polizia scientifica. L’uomo sarebbe statoto con un colpo dialla testa.

Lapresse.it - Pisa, 37enne ucciso a colpi di pistola

Pisa, 37enne ucciso a colpi di pistola davanti al figlio, si cerca il movente - Omicidio a Pisa, 37enne ucciso davanti al figlio La piccola frazione è sconvolta da quanto accaduto. “Al suono gioioso delle campane si è mischiato lo scoppio freddo di colpi mortali. Intorno alle 21, i cittadini hanno avvertito almeno 6 colpi di pistola. Le forze dell’ordine sono giunte ... (Leggi la notizia)

Omicidio a Pisa, 37enne ucciso con un colpo di pistola alla tempia davanti al figlio - Sul posto sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica, e anche la polizia municipale che ha chiuso l'accesso alla strada. Sul posto sono stati trovati cinque bossoli di pistola calibro 22, ma solo un proiettile sarebbe andato a segno, un colpo mortale alla tempia. Un uomo è stato ... (Leggi la notizia)

Bergamo, rissa fuori da un bar: ucciso a botte un 37enne ucraino - . 30 all’esterno del Roxy Bar a Casazza, in provincia di Bergamo: un uomo ucraino di 37 anni è stato coinvolto in una rissa scoppiata probabilmente per un diverbio, che è finita con la morte dell’uomo. Articolo pubblicato martedì 20 Agosto 2024, 14:05 Una tragedia si è consumata ieri sera verso ... (Leggi la notizia)