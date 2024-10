Perché un anno fa il “siamo tutti israeliani” è durato solo qualche ora (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo l’11 settembre, il “siamo tutti americani” sarà durato qualche mese, forse anche qualcosa di meno. Dopo l’invasione russa del febbraio del 2022, il “siamo tutti ucraini” è durato una settimana Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo l’11 settembre, il “americani” saràmese, forse anche qualcosa di meno. Dopo l’invasione russa del febbraio del 2022, il “ucraini” èuna settimana Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (Ilfoglio.it)

Ilfoglio.it - Perché un anno fa il “siamo tutti israeliani” è durato solo qualche ora

Veronica Gentili assente da Le Iene: è morto il papà Giuseppe. Max Angioni: «tutti noi ti abbracciamo forte» - Veronica Gentili assente in studio alle Iene: un gravissimo lutto l'ha colpita nelle ultime ore. La conduttrice non era riuscita a essere presente neanche durante la prima puntata, in ...(ilgazzettino.it)

Le Iene, Veronica Gentili assente: è morto il papà Giuseppe. Max Angioni: «tutti noi ti abbracciamo forte» - Veronica Gentili assente in studio alle Iene: un gravissimo lutto l'ha colpita nelle ultime ore. La conduttrice non era riuscita a essere presente neanche durante la prima puntata, in ...(leggo.it)

Salvini parla a Pontida, poi foto con alleati stranieri - E' durato una ventina di minuti l'intervento di Matteo Salvini dal palco di Pontida, chiudendo l'edizione numero 36 del raduno della Lega. (ANSA) ...(ansa.it)