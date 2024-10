Ilfoglio.it - Per un Paz che si trova c'è un Orsolini che si è perso

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Giornata tritatutto in Serie A, che centrifuga senza pietà i legamenti crociati di Gleison Bremer (si è vista la differenza tra Lipsia e il Cagliari) e Duván Zapata, le bordate terrificanti di Éderson, Moise Kean e Albert Guðmundsson, gli svolazzi di danza sopraffina a firma Nico Paz e Christian Pulisic, i due rigori parati da David de Gea quale nemesi degli errori teatrali di Evaristo Beccalossi, gli immancabili gol dell’ex di Yacine Adli e Mateo Retegui ad affossare un Genoa dalle prospettive fosche, l’irreale performance dell’Atalanta tra Shakhtar e campionato, l’eterna fanciullezza di Pedro che stava già in campo alla finale di Champions League quindici anni fa, i rigori sbagliati da chi non è il primo nome nella lista di squadra Da Hellas Verona-Venezia a Fiorentina-Milan si sono viste partite in campo aperto e difese larghe, poco italiane a leggere quanto dice a Gianluca Di ...