Padel la squadra femminile del Mickey Club conquista la promozione in serie B

Il Mickey Club conquista la storica promozione in serie B di Padel femminile. Sotto la guida di Mister Gigi Cafieri, Julia Polo Bautista, Giulia Lombardo, Ilenia Monti, Isabella Cafieri, Roberta Maggio e Sofia Adamo hanno dato prova di grande forza e compattezza sconfiggendo le blasonata

