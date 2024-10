Operaio travolto e ucciso dal treno. Informativa della Polfer in Procura (Di lunedì 7 ottobre 2024) La polizia ferroviaria ha inviato in Procura la prima Informativa sul tragico incidente in cui ha perso la vita Attilio Franzini. L’Operaio, 47 anni residente a Formia, è morto venerdì mattina a San Giorgio di Piano, travolto da un treno mentre lavorava sui binari assieme ad altri 15 colleghi. Per far luce sull’accaduto la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, attualmente contro ignoti, e ieri ha appunto ricevuto l’Informativa della Polfer, che in questi giorni ha sentito i colleghi di Franzini e raccolto una serie di documenti utili a ricostruire la dinamica dei fatti. Ora i magistrati dovranno fare le prime valutazioni e decidere come procedere. È probabile che sarà necessario svolgere accertamenti tecnici e perizie, a partire dall’analisi della scatola nera del treno. (Ilrestodelcarlino.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) La polizia ferroviaria ha inviato inla primasul tragico incidente in cui ha perso la vita Attilio Franzini. L’, 47 anni residente a Formia, è morto venerdì mattina a San Giorgio di Piano,da unmentre lavorava sui binari assieme ad altri 15 colleghi. Per far luce sull’accaduto laha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, attualmente contro ignoti, e ieri ha appunto ricevuto l’, che in questi giorni ha sentito i colleghi di Franzini e raccolto una serie di documenti utili a ricostruire la dinamica dei fatti. Ora i magistrati dovranno fare le prime valutazioni e decidere come procedere. È probabile che sarà necessario svolgere accertamenti tecnici e perizie, a partire dall’analisiscatola nera del

