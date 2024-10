Maltempo, allerta rossa e arancione a Milano e in Lombardia. Monitorati Seveso e Lambro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ottobre 2024 – Violenta ondata di Maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Per questo, la Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso un’allerta rossa di rischio idrogeologico, un’allerta arancione di rischio idraulico e un’allerta gialla di rischio temporali e vento forte. Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani per l'aggiornamento dei codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Ilgiorno.it - Maltempo, allerta rossa e arancione a Milano e in Lombardia. Monitorati Seveso e Lambro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Violenta ondata diin arrivo ae in. Per questo, la Protezione Civile di Regioneha emesso un’di rischio idrogeologico, un’di rischio idraulico e un’gialla di rischio temporali e vento forte. Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani per l'aggiornamento dei codici colore divalidi per la seconda parte della giornata. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

