Cinque poli intermodali individuati nell'hinterland, uno a Cernusco e dintorni, l'altro nel Sud Milano, e poi Melegnano, Rhodense e Sestese: "Così la Logistica diventerà sostenibile". Città Metropolitana approva il piano dedicato al comparto. Obiettivo, "sviluppo armonioso grazie alla partecipazione delle aziende e dei comuni". Un lungo percorso condiviso "con lo scopo di fornire un quadro di orientamento e di indirizzo e soddisfare le esigenze di trasporto delle merci, garantendo una mobilità a basso impatto e in grado di snellire il traffico sulle strade - spiega Marco Griguolo, consigliere delegato alla Mobilità dell'ex provincia -. Traguardi che raggiungeremo anche grazie alla nascita degli hub esterni, distanti dagli abitati, ma con ottime condizioni di accessibilità".

Ilgiorno.it - Logistica, 5 poli nell’hinterland

