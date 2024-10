LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA: Pinarello rimane in testa, dietro Sivakov (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Tanta confusione in gruppo. Ora Marc Hirschi ha preso di nuovo qualche metro. 15.25 Ripresi Evenepoel ed Hirschi. Ci riprova Sivakov, assieme a Roger Adrià (Red Bull-Bora Hansgrohe), Neilson Powless (EF Education Eassypost), Alex Baudin (Decathlon-AG2R La Mondiale) ed Anthony Perez (Cofidis) che faceva parte della fuga di giornata. 15.23 Si è staccato anche Anthony Perez (Cofidis) dal gruppo di testa. Rimangono Lemmen, Van Tricht e il nostro Pinarello. 15.21 Evenepoel, Hirschi, Vanevenant e Sivakov non riescono più ad avvicinarsi. 15.18 Siamo intanto vicini ai -50 dal traguardo. 15.15 Si sta chiudendo lo strappetto di San Pancrazio, tra poco di nuovo il Piccolo Stelvio. 15.11 Si riduce il vantaggio del quartetto di testa, che hanno 1’40” sul gruppetto Evenepoel-Hirschi e due minuti sul gruppo. 15. Oasport.it - LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA: Pinarello rimane in testa, dietro Sivakov Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Tanta confusione in gruppo. Ora Marc Hirschi ha preso di nuovo qualche metro. 15.25 Ripresi Evenepoel ed Hirschi. Ci riprova, assieme a Roger Adrià (Red Bull-Bora Hansgrohe), Neilson Powless (EF Education Eassypost), Alex Baudin (Decathlon-AG2R La Mondiale) ed Anthony Perez (Cofidis) che faceva parte della fuga di giornata. 15.23 Si è staccato anche Anthony Perez (Cofidis) dal gruppo di. Rimangono Lemmen, Van Tricht e il nostro. 15.21 Evenepoel, Hirschi, Vanevenant enon riescono più ad avvicinarsi. 15.18 Siamo intanto vicini ai -50 dal traguardo. 15.15 Si sta chiudendo lo strappetto di San Pancrazio, tra poco di nuovo il Piccolo Stelvio. 15.11 Si riduce il vantaggio del quartetto di, che hanno 1’40” sul gruppetto Evenepoel-Hirschi e due minuti sul gruppo. 15.

