"L'Iran è una minaccia, per Israele adesso è arrivato il momento di agire" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pubblichiamo l'intervento postato ieri su “X” da Naftali Bennett, primo ministro di Israele nel 2021-2022. Bennett, a capo delle formazioni “Yamina” e “Nuova destra”, è uno dei maggiori leader conservatori dello Stato ebraico. Il presidente Biden ha affermato che Israele può vendicarsi contro l'Iran, ma deve mantenere la risposta “proporzionata”. Il presidente ha anche esortato Israele a non attaccare il programma nucleare Iraniano. Vediamo cosa significherebbe “proporzionato”, e anche cosa sta succedendo con il programma nucleare. Proporzionalità: L'Iran terrorizza gli israeliani da oltre 30 anni. Ha inviato i suoi tentacoli terroristici – Hamas, Hezbollah, Jihad islamica e altri per circondare e attaccare Israele. Il regime Iraniano ha finanziato, addestrato e armato questi selvaggi terroristi. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pubblichiamo l'intervento postato ieri su “X” da Naftali Bennett, primo ministro dinel 2021-2022. Bennett, a capo delle formazioni “Yamina” e “Nuova destra”, è uno dei maggiori leader conservatori dello Stato ebraico. Il presidente Biden ha affermato chepuò vendicarsi contro l', ma deve mantenere la risposta “proporzionata”. Il presidente ha anche esortatoa non attaccare il programma nucleareiano. Vediamo cosa significherebbe “proporzionato”, e anche cosa sta succedendo con il programma nucleare. Proporzionalità: L'terrorizza gli israeliani da oltre 30 anni. Ha inviato i suoi tentacoli terroristici – Hamas, Hezbollah, Jihad islamica e altri per circondare e attaccare. Il regimeiano ha finanziato, addestrato e armato questi selvaggi terroristi. (Liberoquotidiano.it)

Liberoquotidiano.it - "L'Iran è una minaccia, per Israele adesso è arrivato il momento di agire"

Il 7 ottobre e l'incombente minaccia del nulla - A un anno dai sanguinosi fatti che hanno trascinato israele e l'intero Medio Oriente in una guerra estenuante - Rileggiamo, proprio oggi, le parole di David Grossman ...(cdt.ch)

Non era finito, anzi. Un anno da Netanyahu - Tremenda vendetta (Internazionale) All’inizio il premier israeliano ha resistito a chi gli chiedeva di ammettere le sue colpe e di far tornare gli ostaggi a casa. Ora gli israeliani ebrei, con rare ec ...(ilmanifesto.it)

Benjamin Netanyahu, il "grande menzognero" - Di una cosa va dato atto a Benjamin Netanyahu: la sua capacità di narrazione. In tempi in cui la realtà è la percezione, saper spacciare le proprie “verità” come un dato oggettivo, reale, è qualcosa c ...(globalist.it)