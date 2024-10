L’intelligenza artificiale per selezionare il personale (Di lunedì 7 ottobre 2024) NELLA FASE di selezione del personale una tecnologia innovativa made in Skillvue, basata sull’Ia (Intelligenza artificiale) proprietaria, mette in campo interviste asincrone – l’intervistato svolge l’intervista in modo indipendente, durante la quale le risposte vengono registrate dal dispositivo e quindi revisionate da parte dei recruiter in un secondo momento – finalizzate a valutare le competenze e la motivazione dei candidati, che rendono immediata l’individuazione da parte del recruiter dei candidati ad alto potenziale. E mettono in luce quelle che sono le soft skill (problem solving, capacità di lavoro in gruppo o di leadership, ad esempio) dei candidati assai meglio dei soliti e vecchi questionari a crocetta lunghi e costosi. (Di lunedì 7 ottobre 2024) NELLA FASE di selezione deluna tecnologia innovativa made in Skillvue, basata sull’Ia (Intelligenza) proprietaria, mette in campo interviste asincrone – l’intervistato svolge l’intervista in modo indipendente, durante la quale le risposte vengono registrate dal dispositivo e quindi revisionate da parte dei recruiter in un secondo momento – finalizzate a valutare le competenze e la motivazione dei candidati, che rendono immediata l’individuazione da parte del recruiter dei candidati ad alto potenziale. E mettono in luce quelle che sono le soft skill (problem solving, capacità di lavoro in gruppo o di leadership, ad esempio) dei candidati assai meglio dei soliti e vecchi questionari a crocetta lunghi e costosi. (Quotidiano.net)

