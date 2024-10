Le "assurde" elezioni in Tunisia: non vota (e non vede) quasi nessuno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una vittoria schiacciante e scontata quella di Kais Saied alle presidenziali in Tunisia del 6 ottobre. Ma in quali condizioni? La percentuale di astensione è stata altissima (oltre il 70%) e mancavano osservatori elettorali dell'Unione europea a verificare in maniera opportuna la rielezione del Europa.today.it - Le "assurde" elezioni in Tunisia: non vota (e non vede) quasi nessuno Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una vittoria schiacciante e scontata quella di Kais Saied alle presidenziali indel 6 ottobre. Ma in quali condizioni? La percentuale di astensione è stata altissima (oltre il 70%) e mancavano osservatori elettorali dell'Unione europea a verificare in maniera opportuna la rielezione del

