Lane non manca molto a raggiungere target Bce inflazione

"Non ci vorrà molto perché l'inflazione raggiunga l'obiettivo" di medio termine della Bce, e Francoforte "sta ricevendo segnali rassicuranti dal miglioramento di molti indicatori", con un processo di disinflazione che procede "più veloce del previsto" nelle recenti indagini. Lo ha detto il capo economista della Bce, Philip Lane, durante una conferenza ospitata dalla banca centrale sulla trasmissione della politica monetaria all'economia reale.

