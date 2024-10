Lactalis, investimenti da 31 milioni negli ultimi due anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) OLTRE 31 milioni di investimenti, 553 milioni di impatto economico sul territorio, 3.351 posti di lavoro, 811 aziende fornitrici per un valore complessivo di acquisti pari a 276 milioni di euro. Si riassume anche in questi numeri la ’forza’ di Lactalis Italia sul territorio emiliano-romagnolo dove sono presenti 9 stabilimenti di produzione e confezionamento, di cui uno degli stabilimenti di produzione di latte più importanti in Europa, e 2 uffici centrali nella Regione, oltre a uno dei più importanti centri di ricerca sul latte di Lactalis in Europa. (Di lunedì 7 ottobre 2024) OLTRE 31di, 553di impatto economico sul territorio, 3.351 posti di lavoro, 811 aziende fornitrici per un valore complessivo di acquisti pari a 276di euro. Si riassume anche in questi numeri la ’forza’ diItalia sul territorio emiliano-romagnolo dove sono presenti 9 stabilimenti di produzione e confezionamento, di cui uno degli stabilimenti di produzione di latte più importanti in Europa, e 2 uffici centrali nella Regione, oltre a uno dei più importanti centri di ricerca sul latte diin Europa. (Quotidiano.net)

Quotidiano.net - Lactalis, investimenti da 31 milioni negli ultimi due anni

Disco verde dalla maggioranza. Via all’iter del piano operativo per investimenti da oltre 100 milioni - Un piano che tra investimenti pubblici e privati arriverà a 100 milioni. La maggioranza di centrodestra, composta da undici consiglieri, insieme all’architetto Silvia Viviani e al suo staff tecnico hanno così, di fatto, dato il via all’iter di approvazione delle osservazioni che si concluderà a ... (Lanazione.it)

Silver Fir Capital lancia il Fondo Ora, 130 milioni di investimenti sulla logistica - "Siamo orgogliosi di collaborare con Silver Fir Capital in questo progetto strategico per il settore logistico. . L’operazione - si legge in una nota stampa - è il primo passo di una collaborazione strategica tra Silver Fir Capital SGR SpA e AF Logistics SpA, che mira a Capitalizzare le ... (Quotidiano.net)

Florim crede in un futuro sostenibile. Investimenti da 270 milioni - All’estero è proseguito il progetto di rinnovo degli stabilimenti di Florim Usa che nel corso dell’esercizio ha investito 55 milioni di dollari, ultimando la realizzazione di un nuovo magazzino di circa 40 mila metri quadri e di impianti per la produzione di lastre ceramiche di grande formato. 457t ... (Quotidiano.net)

Lactalis, investimenti da 31 milioni negli ultimi due anni - Lactalis Italia investe oltre 31 milioni in Emilia-Romagna, generando 553 milioni di impatto economico e 3.351 posti di lavoro. Con 9 stabilimenti e un focus sull'innovazione, il gruppo contribuisce a ...(msn.com)

Rinascente conquista l’ex cinema Odeon di Milano. In arrivo una beauty hall da 50 milioni di investimento - Lo spazio di 3.000 metri quadrati, in affitto da Kryalos, sarà inaugurato a maggio 2027. Saranno presenti circa 300 brand, cabine estetiche, un bar e un ristorante, distribuiti su tre piani. «Sarà un’ ...(milanofinanza.it)

Gestire al meglio i dati delle aziende, un mercato da 25 miliardi - Gli archivi di informazioni digitali vanno verso il record di 200 zettabyte entro il 2025. Si muove anche il mercato “data fabric”, ovvero le soluzioni per ...(repubblica.it)