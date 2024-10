Biccy.it - La Corrida di Amadeus sfida il Grande Fratello di Alfonso Signorini

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I programmi cheavrebbe dovuto fare con il suo arrivo a Nove erano tre: Suzuki Music Party (già andato in onda), Chissà chi è (quotidiano tutt’ora in palinsesto) e infine La. Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il conduttore ha svelato la data del calcio d’inizio: lunedì 4 novembre. Il programma andrà in onda ogni lunedì sera dal 4 novembre fino al prossimo 23 dicembrendo così in maniera diretta il carrozzone delguidato dall’ormai navigato. Riuscirà Laa ottenere numeri in linea a una prima serata che si rispetti (ieri sera Fabio Fazio su Nove ha fatto il 9,3%), oppure imploderà fra le grandi fiction di Rai1 e il reality di Canale 5? Il bacino di pubblico da cui attinge è praticamente lo stesso.