Incidente a Nola, moto contro auto: morto un 19enne di Ottaviano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Grave schianto in via Vittorio Veneto, nella frazione Piazzolla di Nola: un 19enne è deceduto per le ferite riportate, sarebbe avvenuto durante un sorpasso. Fanpage.it - Incidente a Nola, moto contro auto: morto un 19enne di Ottaviano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Grave schianto in via Vittorio Veneto, nella frazione Piazzolla di: unè deceduto per le ferite riportate, sarebbe avvenuto durante un sorpasso.

Incidente a Nola, moto contro auto: morto un 19enne di Ottaviano - Grave schianto in via Vittorio Veneto, nella frazione Piazzolla di Nola: un 19enne è deceduto per le ferite riportate, sarebbe avvenuto durante un sorpasso ... (fanpage.it)

Tragedia nel Nolano, 19enne muore dopo sorpasso in moto - NOLA – Un ragazzo di 19 anni è morto nel pomeriggio di oggi per un incidente stradale avvenuto nella frazione di Piazzolla di Nola. Il sinistro fatale, secondo quanto evidenziato da Il Mattino, è stat ... (ilmediano.com)

Nola: muore 19enne, scontro tra una moto e un panda in via Vittorio Veneto - Impatto violentissimo questo pomeriggio in via Vittorio Veneto a Nola. A morire un giovane di 19 anni, stando alle prime indicrrzioni, che viaggia a a bordo della sua moto. Lo scontro con una Panda, n ... (videonola.tv)