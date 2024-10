I bagnini e il rapporto umano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Entrando in un’agenzia di una banca, specie in un grande centro, sembra di essere capitati in una sala della Nasa con la maggior parte delle persone che dietro un monitor e parlando su un piccolo microfono all’altezza delle labbra. Quasi tutto si fa tramite dispositivi elettronici. Giusto. Quando si fanno milioni di operazioni anche complesse l’ausilio della tecnologia è indispensabile. Se spostiamo la scena sulle nostre spiagge la situazione, con il vincolo delle gare, potrebbe risultare quasi simile, se non peggio. Dove prima c’erano una decina di bagni privati gestiti da piccoli/medi operatori, ora potremmo trovare un mega stabilimento di proprietà di Amazon, o di Mc Donald, o Lidl, e via dicendo, profondamente automatizzato dove puoi accedere previa prenotazione e digitando un codice di accesso che ti viene inviato sul tuo supporto digitale. Ilrestodelcarlino.it - I bagnini e il rapporto umano Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Entrando in un’agenzia di una banca, specie in un grande centro, sembra di essere capitati in una sala della Nasa con la maggior parte delle persone che dietro un monitor e parlando su un piccolo microfono all’altezza delle labbra. Quasi tutto si fa tramite dispositivi elettronici. Giusto. Quando si fanno milioni di operazioni anche complesse l’ausilio della tecnologia è indispensabile. Se spostiamo la scena sulle nostre spiagge la situazione, con il vincolo delle gare, potrebbe risultare quasi simile, se non peggio. Dove prima c’erano una decina di bagni privati gestiti da piccoli/medi operatori, ora potremmo trovare un mega stabilimento di proprietà di Amazon, o di Mc Donald, o Lidl, e via dicendo, profondamente automatizzato dove puoi accedere previa prenotazione e digitando un codice di accesso che ti viene inviato sul tuo supporto digitale.

