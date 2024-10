Getta i propri micetti dal finestrino dell'auto in mezzo al traffico (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un gesto di una crudeltà inaudita di un umano nei confronti di tre animali, cuccioli per la precisione, è avvenuto nei giorni scorsi nella vicina provincia di Vicenza. Più precisamente a Rossano Veneto dove, come denunciato dall’Enpa di Bassano del Grappa, un uomo, in mezzo al traffico, ha aperto Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un gesto di una crudeltà inaudita di un umano nei confronti di tre animali, cuccioli per la precisione, è avvenuto nei giorni scorsi nella vicina provincia di Vicenza. Più precisamente a Rossano Veneto dove, come denunciato dall’Enpa di Bassano del Grappa, un uomo, inal, ha aperto

Trentotoday.it - Getta i propri micetti dal finestrino dell'auto in mezzo al traffico

