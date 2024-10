Dove vedere in tv la Tre Valli Varesine 2024: orari, programma, streaming (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi, domani si completa il Trittico Lombardo con l’edizione numero 103 della Tre Valli Varesine. Una corsa storica, l’ultima prima del Lombardia, che metterà come sempre fine alla stagione. Si parte da Busto Arsizio e si arriva a Varese, con i corridori che dovranno affrontare duecento chilometri. Previsto grandissimo spettacolo sulle strade lombarde, anche perchè sarà presente Tadej Pogacar. Lo sloveno correrà per la seconda volta con la maglia iridata dopo la strepitosa vittoria al Giro dell’Emilia. Sicuramente il corridore della UAE Team Emirates sarà l’uomo da battere anche domani, ma non mancheranno i rivali. Previsto un fantastico duello con il belga Remco Evenepoel, che vuole riscattare la delusione proprio del Giro dell’Emilia, Dove si è ritirato. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi, domani si completa il Trittico Lombardo con l’edizione numero 103 della Tre. Una corsa storica, l’ultima prima del Lombardia, che metterà come sempre fine alla stagione. Si parte da Busto Arsizio e si arriva a Varese, con i corridori che dovranno affrontare duecento chilometri. Previsto grandissimo spettacolo sulle strade lombarde, anche perchè sarà presente Tadej Pogacar. Lo sloveno correrà per la seconda volta con la maglia iridata dopo la strepitosa vittoria al Giro dell’Emilia. Sicuramente il corridore della UAE Team Emirates sarà l’uomo da battere anche domani, ma non mancheranno i rivali. Previsto un fantastico duello con il belga Remco Evenepoel, che vuole riscattare la delusione proprio del Giro dell’Emilia,si è ritirato.

