Crotone: morto un uomo durante una sparatoria, un poliziotto ferito (Di lunedì 7 ottobre 2024) Reggio Calabria, 7 ott. (LaPresse) – È un bilancio tragico quello della sparatoria che si è consumata in queste ore a Crotone. Un uomo è morto e un poliziotto è rimasto ferito gravemente. Intorno alle 15.30 nel quartiere Lampanaro il pizzaiolo Francesco Chimirri è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco per lui fatali. L'uomo è stato subito trasportato al pronto soccorso dove però è arrivato già privo di vita. Dalle prime ricostruzioni pare che la sparatoria sia scaturita da futili motivi. Sul posto sono presenti carabinieri e polizia per ricostruire la dinamica del delitto.

