Creò la chat concorso di conquista sessuale e fu condannato per stupro ma l’Australia permette a Hepburn di continuare a giocare

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Incarcerato nel 2019 per aver stuprato una donna nella camera da letto del suo compagno di squadra due anni prima e bandito dai campi per 10 anni da Inghilterra e Galles, la star inglese di cricket Alextornerà a. Ma non in Inghilterra, bensì in Australia (nella West Aussie, lega australiana). L’accaduto Fino a cinque anni fa, l’atleta 28enne giocava per il Worcestershire, squadra del Regno Unito. Poi, lo scandalo che gli ha cambiato la carriera: ha violentato una donna nella camera da letto di un suo amico dopo aver creato unadi gruppo su whatsapp per un “di“. In appello nel 2020, la sua condanna per l’aggressione all’interno di un appartamento a Worcester è stata confermata. Rilasciato nel 2021, Herpburn è stato squalificato lo scorso settembre – dalla Commissione disciplinare indipendente del cricket – per 10 anni.