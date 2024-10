Corruzione, Fratelli d'Italia: "Il Pd chiese le dimissioni di Toti, ora tace su Alfieri" (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Il Partito Democratico, come sua consuetudine, usa due pesi e due misure quando si tratta di affrontare la questione morale". Lo dichiarano i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella e Annalisa Della Monica, che intervengono nel giorno dell'interrogatorio del sindaco di Salernotoday.it - Corruzione, Fratelli d'Italia: "Il Pd chiese le dimissioni di Toti, ora tace su Alfieri" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Il Partito Democratico, come sua consuetudine, usa due pesi e due misure quando si tratta di affrontare la questione morale". Lo dichiarano i consiglieri provinciali did’Aniello Gioiella e Annalisa Della Monica, che intervengono nel giorno dell'interrogatorio del sindaco di

Fratelli di Crozza - Spinelli : "La mia non è corruzione - è empatia. Se vedo un morto di fame - soprattutto se politico devo finanziarlo" - Maurizio Crozza apre la prima puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza”, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, con la maschera di Aldo Spinelli, l’imprenditore genovese reduce da un patteggiamento di tre anni e due mesi di reclusione per il ... (Ilgiornaleditalia.it)

Fratelli di Crozza - Spinelli : "La mia non è corruzione - è empatia. Se vedo un morto di fame - soprattutto se politico devo finanziarlo" - Maurizio Crozza apre la prima puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza”, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, con la maschera di Aldo Spinelli, l’imprenditore genovese reduce da un patteggiamento di tre anni e due mesi di reclusione per il ... (Ilgiornaleditalia.it)