Commerzbank dalle tempistiche al rating i motivi del no a Unicredit

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un altro “nein” arriva ada parte di. La neoeletta Ceo del gruppo tedesco Bettina Orlopp, in una intervista al quotidiano finanziario tedesco Handelsblatt, ha elencato tutti iper cui l’operazione non si dovrebbe fare, primo fra tutti il deterioramento deldella nuova realtà aggregata, ma anche per i rischio di perdere la clientela. Le considerazioni di Orlopp La manager ha spiegato innanzitutto che l’integrazione di due grandi banche è “estremamente difficile” e, anche se “sembra buona sulla carta”, questo “non significa che sarà eseguita bene” e “potrà avere successo e creare valore” per gli azionisti. Le parole della Ceo diarrivano a pochi giorni di distanza dall’incontro con il numero uno di, Andrea Orcel, nel quale i due non hanno discusso la possibile fusione.