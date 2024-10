Christopher Ciccone, il fratello minore di Madonna morto a 63 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il fratello e collaboratore di Madonna, Christopher Ciccone, si è spento il 30 settembre 2024 sconfitto dal cancro pochi giorni dopo la morte della matrigna. Un altro lutto in casa Ciccone. Il fratello minore di Madonna, Christopher Ciccone, è morto il 30 settembre 2024 all'età di 63 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, come riferisce TMZ. Solo pochi giorni prima si era spenta anche la matrigna della popstar, Joan. Madonna ha ricordato il fratello in un lungo posto su Instagram in cui ha ripercorso la sua carriera scrivendo: "Mio fratello Christopher se n'è andato. È stato l'essere umano più vicino a me per così tanto tempo. È difficile spiegare il nostro legame. Ma è nato dalla consapevolezza che eravamo diversi e che la Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ile collaboratore di, si è spento il 30 settembre 2024 sconfitto dal cancro pochi giorni dopo la morte della matrigna. Un altro lutto in casa. Ildi, èil 30 settembre 2024 all'età di 63dopo una lunga battaglia contro il cancro, come riferisce TMZ. Solo pochi giorni prima si era spenta anche la matrigna della popstar, Joan.ha ricordato ilin un lungo posto su Instagram in cui ha ripercorso la sua carriera scrivendo: "Miose n'è andato. È stato l'essere umano più vicino a me per così tanto tempo. È difficile spiegare il nostro legame. Ma è nato dalla consapevolezza che eravamo diversi e che la

