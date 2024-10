Caro Luigi mancherai tanto alla scuola bergamasca e a tutti noi

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ci ha lasciato il professorRoffia. Professionista illuminato, provveditore innovativo e carismatico, la sua vita è stata la. Lo ricordo con grande riconoscenza e stima negli anni in cui ho fatto parte del suo staff all’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, l’ex Provveditorato agli Studi. Da dirigente della, che considerava come una comunità educante con al centro gli studenti, metteva in pratica ogni giorno l’alleanza tra scuole e famiglie, valorizzando in ogni sede il ruolo delle associazioni dei genitori dellaistituzionalmente riconosciute nonché della Consulta provinciale degli Studenti.